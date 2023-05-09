台北市青年創業貸款核准案件數逐年下降，民進黨台北市議員許淑華今(9日)發文指出，年輕人創業時申請貸款，被要求要做自我評估、營運績效，過程中卻沒有單位提供協助或指導修改，通通都只能等到送件後，才被直接退件駁回。她認為這個處理方式市府相關單位太不用心，根本無法讓年輕人創業受到應有的幫助。她要求針對個案重新審慎評估，並提供應有協助；放寬駁回理由並予以協助，派專人協助諮詢與支援輔導。

許淑華表示，台北市青年創業貸款核准案件數逐年下降，109年核准率還有96％，3月份為止資料顯示降低到大約6成！平均核准通過率只有7成左右。再細看這些申貸遭到駁回的原因，除了授信風險高、存有糾紛還算是合理的理由，但是再來為數很多的駁回理由，卻是「申請文件未符相關規定」或「補充說明資料未符要求」、「訪視情形與計畫書內容不符」「資金用途無法評估公司經營績效」或「有無經營事實沒有寫明」。

「青年創業難關重重，貸款相關規定應放寬！」許淑華指出，年輕人創業時申請貸款，被要求要做自我評估、營運績效，過程中卻沒有單位提供協助或指導修改，通通都只能等到送件後，才被直接退件駁回。她認為這個處理方式市府相關單位太不用心，根本無法讓年輕人創業受到應有的幫助！她也曾在質詢時建議，例如要求申請者補充資料，就應該直接寫清楚要提供什麼內容，不要最後才駁回了事。

許淑華提到，針對青年創業貸款受到重重阻礙，先前她就曾收到陳情，98年時有位年輕獸醫師要開寵物店，但因為有規定開設寵物店必須周遭居民同意書，所以他先將居民同意書交給動保處。但動保處說「還需要都發局也收件核准」卻在這個環節疏漏，政府部門「沒有轉發都發局」！

許淑華認為這是很大的行政疏失，導致這位獸醫師要申請貸款，直接被都發局系統說沒有同意書、是屬於違法設立，因為「資料不符」駁回他的申請。他要再去重新取得所有居民同意，這個區塊後來要都更，居民也再換過一輪，非常困難，最後讓這間店開不了、貸款也核不下來。

許淑華具體要求兩點：1.針對上述寵物店個案重新審慎評估，並提供應有協助。2.青創貸款「資料不符」駁回理由過高，應該儘量放寬、儘量予以協助，提供專人協助諮詢與支援輔導。她也強調，很多年輕人剛開始創業都是咖啡廳、小型餐飲等等小店，市府應該有更友善的機制為他們降低創業風險與困難，並不是放手不管、讓他們申貸困難，無法踏出第一步！