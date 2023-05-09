巴基斯坦前總理伊姆蘭•汗(Imran Khan)，在進入首都高等法院後不久，被一支準軍事部隊帶走，目前事件的原因還不清楚。

半島電視(Aljazeera)報導，前總理有幾個涉及腐敗的案件，他主動出庭。但是在進入首都高等法院大門後不久，一支準軍事部隊和跟隨他進入，目測人數超過100人，過程頗不尋常

目擊者補充說，法院大門被軍用裝甲車擋住了，而前總理就在這種局面下被帶走。

前總理所屬的巴基斯坦正義運動黨 (PTI) 主要幹部喬杜里 (Fawad Chaudhry)在個人推特上說「這支游騎兵隊綁架前總理。我請巴基斯坦人民勇敢的站出來，保衛他們的國家。」

Rangers abducted PTI Chairman Imran Khan, these are the visuals. Pakistan’s brave people must come out and defend their country. pic.twitter.com/hJwG42hsE4 — PTI (@PTIofficial) May 9, 2023

喬杜里在推特上說，這完全是非法的，伊斯蘭馬巴德高等法院大樓已被這個準軍事組織佔領，律師也不能工作。

伊姆蘭汗在2022年面臨執政夥伴倒戈，他決定解散國會，但此舉被最高法院裁定違憲，反而被國會發起不信任動議而被罷免。不過他的支持民眾仍然很多，多個城市舉行集會聲援他。

他今天的出庭是被指控的貪腐案件，但是身分不明的準軍事團體把他帶走了，此事件還在發展中。