桃園市現有公園管理單位業務複雜，並有人力、經費不足的問題，議員呂林小鳳力促整編成立「桃園市公園管理處」。（蔡依珍攝）

桃園市工務局和風管處都有景觀工程科，公園管理又分養工處或區公所，如多頭馬車，但雙北、高雄都設有專責管理公園的二級機關，地方力促成立桃園市的公園管理處。市長張善政表示，上任就發現問題，工務局已成立專案小組檢討，由副市長王明鉅督導，會加快腳步成立。

議員呂林小鳳說，桃園市現有公園管理單位業務複雜，工務局和風管處都有景觀工程科，公園實際管理又區分市府的養護工程處公園綠地科，和各區公所的公園課或農經課，至今無專責單位，難以兼顧品質，且部分行政區苦無足夠經費改善，不利於城鄉發展，行道樹維護管理也如多頭馬車，不同行政區作法大不同。

呂林小鳳說，台北市有工務局公園路燈管理處、新北市有農業局綠美化環境景觀處、高雄市也有工務局公園路燈管理處，都是二級機關，建議整編相關局處單位成立「桃園市公園管理處」，統籌公園綠地興闢、維護管理及行道樹等業務，也希望建置公園內花草植物的辨識QRCode，增加市民認識公園植物的機會，並鼓勵社區認養道路旁路樹，共同維護路樹品質。

張善政說，上任就發現公園管理有問題，將加快腳步推動改善公園管理相關業務。工務局長汪在宙則說，工務局已組織公園管理籌備小組，就法規面、組織面研討中，待籌備進度推進後，再邀集相關局處研商，市府團隊將持續思考如何讓公園綠地提供更多元、完善、更生態的服務。

研考會主委吳肇銘則說，實務上發現市府、公所管理公園的執行標準不同、管轄不易，因此也將一併檢討，訂定統一的標準處理原則，會納入跨機關議題會報討論。