聖暉*表示，相較於去年，整體供應鏈如原物料、人工等相關因素仍然對工程執行造成干擾。聖暉*除加強與合作的認證供應商和承包商的良好關係，以確保原物料正常供應外，更透過嚴格的成本控管，積極掌控採購和外包成本的變化，準確地預估和控制成本，確實追蹤各地工程進度與調整專案工期，確保工程預算與進度的執行，維持穩健成長。

展望未來，大陸半導體客戶對成熟製程的投資與第三代半導體的發展，將會帶動新的專案訂單，聖暉*的整體案量將會有所成長。在東南亞地區，聖暉*的新訂單隨著全球供應鏈的重新建構與客戶持續投資擴廠，可望有顯著增長；在台灣，雖然專案成長動能會因高基期而減緩，台灣在融入全球韌性供應鏈的過程中，客戶將持續投資為聖暉*帶來新機會。

以聖暉*集團接單區域分布來看，台灣、大陸仍為主要貢獻地區，東南亞地區將呈現接單倍增力道。雖然總體經濟與整體半導體產業景氣復甦依然存在不確定性，聖暉*的策略是以多產業、多區域、多工種的業務布局來降低負面衝擊，加上未認列的合約高達300億元以上，足以支撐集團未來1-2年營運。