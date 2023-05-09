法人指出，地緣政治風險使2022年伺服器營收僅與前一年度持平，但預期技嘉伺服器業務將於2023、2024年恢復成長，主因專案遞延至2023年、新增客戶與伺服器新平台將帶動資料中心業者的換機需求。

此外，近期人工智慧（AI）伺服器也是成長動能之一，2022年技嘉約有10％伺服器營收為AI相關，2023年將提升至30％～40％。法人預期，上述因素將推升技嘉2023年伺服器營收至約250億元、2024年為290億元，且伺服器營收成長將有利2023～2024年技嘉整體毛利率趨勢。

法人說明，經歷2022年零組件供給短缺、加密貨幣價格下跌拖累顯卡價格低於建議售價，以及庫存修正使主機板與顯卡需求衰退後2022年底至2023年第一季起需求逐漸復甦。隨輝達高階產品、AMD等新GPU上市，顯卡單位售價穩定回升。技嘉第一季顯卡出貨季增雙位數，並展望下半年需求將更強勁。