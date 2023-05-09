為打擊犯罪、掃蕩黑幫勢力，桃園市警察局4月26日起至5月5日止，配合內政部警政署執行「第三次全國同步掃黑專案」，專案期間，檢肅治平專案目標6件39人、查獲槍械犯罪4人、毒品犯罪48人、電信網路詐欺案94人等各類刑案共計276人，查扣非法槍械5支、各級毒品共計11公斤929公克。

警方表示，刑警大隊5月初，追查槍械犯罪，發現張姓嫌犯透過網路購買改造槍枝及子彈之重要零件，經派員蒐證發現涉案事證明確，並彙整相關資料，3日持搜索票前往張男位於「雲林縣台西鄉仁愛路」及「彰化縣北斗鎮中興街」等住居所執行搜索，現場查扣改造手槍1把含彈夾、改造子彈10 顆、金屬彈頭2袋、P.A.K空包彈43顆、改造器具2袋，含砂輪機、電鑽、鑽頭鑽尾、銼刀等、螺旋絞刀1支、子彈半成品1包及毒品吸食器1組等證物，依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，並建請地檢署聲請羈押。

警方表示，持續蒐報黑幫成員犯罪事證，實施聚焦打擊，強力掃蕩，並以系統性掃黑策略，針對幫派經營、賴以維生行業，運用第三方警政行政干預措施，深入追查，向上溯源、向下刨根、斷絕金流，並積極查緝槍械及流向，全面淨化社會治安。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！