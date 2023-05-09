桃園市建國國中、國小日前在師生盃巧固球錦標賽奪下國中男生甲組、國小男生甲組及國小女生丁組3個冠軍。（校方提供）

桃園市建國國中、國小日前在師生盃巧固球錦標賽奪下國中男生甲組、國小男生甲組及國小女生丁組3個冠軍，國中男生、國小男生取得U15、U12代表權，將在暑假到新加坡參賽，建國國小更有2連霸目標。校方說，粗估經費約120萬，還在籌措中。

建德國小巧固球隊2006年成立至今成績優秀，為讓優秀選手留在桃園，後來建國國中也成立巧固球隊。建德國小曾在2019年奪下世界冠軍，2年一度的比賽在2021年因疫情嚴峻取消。今年在南投舉辦的師生盃巧固球錦標賽中，建德國小、國中在國中男生甲組、國小男生甲組及國小女生丁組。國中、國小2甲組球隊雙雙取得U15、U12代表權。

校方說，U12隊由建德國小單一組隊，有20人，U15隊則是以建德國中10人為主體組隊參賽。世界青少年巧固球錦標賽事在7月13日至16日於新加坡舉辦，預計單人要4萬旅費，因此要設法籌措120萬元。

當地豐林里長簡士強表示，已經透過立委萬美玲向教育部爭取經費，學校也會向桃園市教育局尋求協助。他也說，希望社會各界幫忙，讓這群優秀的選手有機會出國，除建德國小有望蟬聯冠軍，建德國中也希望拿下佳績。

代表隊選拔賽日前在南投縣舉辦，建德國小甲組部分，陸續擊敗高雄市嘉興國小、屏東縣潮和國小、台北市建安國小、雲林縣麥寮國小，冠軍戰與敗部冠軍麥寮國小冠亞軍賽，一度居於劣勢，所幸教練提醒跑位、主攻手角度變換，終於奪下冠軍。建國國中巧固球隊則是先擊敗台北市螢橋國中與桃園市大成國中，在彰化縣二林高中國中部對戰時，也是一度拉距，最後獲得勝利。