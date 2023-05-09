73歲郭阿嬤日前尿道感染及腎臟發炎高燒送醫，阿嬤住院期間頻頻抱怨腰痛，尤其右側坐立時劇痛難耐，經檢查發現阿嬤腰椎第4至5節神經嚴重壓迫，導致她如廁時解不乾淨甚至憋尿，才導致尿道感染，幸經微創脊椎融合手術助她解決神經壓迫及腰痛問題，揮別憋尿惡夢。

亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師羅達富指出，「正中線微創脊椎融合手術」是利用皮質骨軌道骨釘的特性達到脊椎融合固定的效果，傷口相較傳統手術少一半大小，並降低背部肌肉牽拉的損傷；骨釘植入的方向與神經根相反，則可減少神經損傷的機會，也有文獻證實傳統椎弓骨釘具更強的固定力，對骨質疏鬆的病患可減少術後鬆脫的風險。

羅達富強調，脊椎手術的目的在於解除脊椎神經壓迫或是重建脊椎的穩定，前者可以藉由內視鏡輔助微創手術達到目的，後者則可利用經皮導引的方式植入椎弓骨釘，減少組織傷害，達到傷口小、出血少，以及住院天數少的最佳治療效果。

羅達富表示，患者多年前就有腰痛痼疾，不過她不看病僅買止痛藥應急，才導致症狀愈發嚴重，連帶影響生活作息，接受「正中線微創脊椎融合手術」成功解決；阿嬤術後第2天即可在背架保護下下床活動，右腳痠痛也逐漸消失，痊癒出院，醫師特地叮囑不可以再憋尿，阿嬤苦笑說「一次就嚇到，以後再也不敢了」。

羅達富提醒，一般腰椎神經壓迫的症狀多為下肢痠痛麻痺，有時會因活動、行走加劇疼痛，導致患者活動力下降，若刻意減少上廁所排便次數或憋尿則有可能引發泌尿道或消化道感染，反倒得不償失，提醒民眾可多關心家中長輩們的行動方式，若有上述症狀，都盡速陪同就醫確認，以免延誤病情釀成更大問題。