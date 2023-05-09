彰化區漁會今天推出以蒲燒鰻入餡的「鰻意粽」。（彰化區漁會提供／孫英哲彰化傳真）

端午節脚步近了，彰化區漁會今天推出以蒲燒鰻入餡的「鰻意粽」，食材融合該會的頂級蒲燒鰻、林園區漁會赤尾青蝦、大安區農會優質肉品、梧棲區農會「57 米豆油」、新社香菇及濁水溪的 Q 彈圓糯米，每盒10顆裝的「鰻意粽」打9折後優惠價為900元，提前搶占端午粽市場。

彰化區漁會總幹事陳諸讚指出，以創新的食魚方式打造而成「鰻意粽」，一打開粽葉就會看到誠意滿滿的蒲燒鰻融入海洋風味米粒，入口香、軟、Q，鰻香不斷挑動多層次味蕾。

因應今年原物料和鰻魚的漲幅2成以上，「鰻意粽」也小漲10元，每盒10顆裝價格為1千元，以9折優惠價折扣後每盒為900元，等於每顆90元。

彰化區漁會強調，雖然價格有小漲，但「鰻意粽」的蒲燒鰻也有加量，重量較去年增加約2成。

陳諸讚表示，今年入粽的蒲燒鰻重量從原本每片20公克至25公克之間，今年增加到25公克到30公克左右，平圴每顆粽子用的蒲燒鰻單價就要約50元，饕客及老主顧吃過後一定會滿意。