捷運三鶯線延伸八德環境影響說明書環評初審建議通過。(蔡依珍攝)

環保署於今日召開專案小組第2次初審會議，審議捷運三鶯線延伸八德段環境影響說明書，經新北市政府捷運工程局充分說明後，獲專案小組決議建議通過環境影響評估審查，並請新北補正後提環境影響評估審查委員會討論。桃市府指出，將以今年核定綜規為目標，拚7年後完工通車。

桃園市捷運工程局長劉慶豐表示，捷運三鶯線延伸八德段2013年由桃園市政府委託新北市政府代辦，可行性研究業於2019年11月13日奉行政院核定，正辦理綜合規畫作業，桃園將以今年行政院核定綜合規畫為目標，綜合規畫報告核定後7年完工通車。

捷運三鶯線延伸八德段計畫全長約4.03公里，設置3站，路線起點在捷運三鶯線鶯桃福德站（LB12站），以高架方式沿著「八德區和強路至介壽路新闢道路」行經八德非都市計畫農業區轉為地下，銜接桃園捷運綠線與G04站共構，並採站內轉乘，使市民能享有更便捷的交通選擇。

劉慶豐說明，桃園三心六線捷運路網中，規畫由捷運機場線、棕線及三鶯線延伸八德計畫，都連結大台北與桃園捷運路網，其中捷運三鶯線延伸八德是新北市捷運三環六線路網中的第三環外環路網最後一哩，完成後將建構成北北桃1小時軌道生活圈。

施工期間國道二號周邊交通問題，桃園也將會與新北市政府定期召開平台會議共同研議，持續推動雙邊合作，共同解決兩市間交通問題，創造市民們最大的福祉。