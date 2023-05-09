永光受全球經濟趨緩及通膨之影響需求不佳影響，4月營收5.83億元，年減23.8％；前四月營收25.25億元，年減20.53％。長興4月營收37.09億元，年減17.95％；前四月營收132.85億元，年減21.32％。

永光表示，4月除醫藥化學品業績年增15％，其餘表現持續趨緩；色料化學品年減25％，特用化學品年減31％，碳粉年減5％，電子化學品年減31％。

永光特化產品線專攻高分子材料添加劑產品，積極切入新應用，除工程用塑膠、薄膜等領域，也切入國際廠商，配合客戶攻入眼科醫材，包括人工水晶體、隱形眼鏡等終端產品。電子化學材料Micro LED光阻劑開始銷售，力拚成為主要製程材料供應商。

長興認為，乾膜光阻出貨量在3月有所回升，第二季將可維持水準，期待產業庫存落底，下半年需求復甦；新年、農曆春節假期等短期季節性因素消失，載板設備真空壓膜機第二季出貨將較第一季成長，惟受到整體產業投資趨於保守，今年成長動能較具挑戰。