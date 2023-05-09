桃園市產後憂鬱心理諮商計畫將於明日起正式開跑。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市產後憂鬱心理諮商計畫將於明日起正式開跑，只要本人或配偶設籍本市且產後6個月內，如有心情低落、焦躁不安、新手媽媽的擔心、伴侶關係衝突或其他心理相關困擾等，都可自行至桃園市合約機構接受心理諮商或中醫診療調理，讓專業醫療人員陪伴，一起面對產後的各種壓力。

衛生局指出，據研究顯示婦女從懷孕開始至產後6個月內，都可能出現情緒低落或焦躁的變化，此外像是懷孕年紀過輕、過往有憂鬱病史或家庭社會支持度不佳的婦女都是產後憂鬱的高風險族群，透過運動、親友支持、專業人員關懷、心理諮商或精神醫療都有助於緩解產後的憂鬱情緒。

衛生局表示，這次與117家次醫療機構攜手合作照顧產後婦女的身心健康，民眾除了自行至桃園市合約機構接受心理諮商或中醫診療調理外，也可以選擇至桃園市社區心理衛生中心官網做線上預約，衛生局將由專人協助媒合心理諮商、中醫診療調理或精神醫療資源。

衛生局說，另外針對剛生產完的婦女，市府也與轄內多家設有婦產科的醫療機構合作，在生產後主動由機構醫護人員協助使用「愛丁堡產後憂鬱量表」檢測產婦身心狀態，分數較高的婦女將由衛生局專業人員主動關懷，協助媒合心理諮商資源，並提供相關社會福利或育兒保健資源，期待減少婦女產後憂鬱、提升產婦幸福感，打造婦女友善城市。

衛生局另提及，轄內多家設有婦產科、精神科或中醫的醫療機構、心理治療所及心理諮商所，對於全台首創的產後憂鬱心理諮商計畫大表支持，生活中有焦慮及憂鬱、煩躁等任何困擾的婦女，符合資格皆可踴躍尋求專業協助，桃園市合約院所詳細資訊可至「桃園市社區心理衛生中心」或衛生局網站查詢。