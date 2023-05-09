台南市昨天發生一對母女在斑馬線遭休旅車撞擊，造成3歲女童不治，母親住院。台南市長黃偉哲今天表示，將研擬比照酒駕公布高風險駕駛姓名相片，必要時吊銷行駕照、移送法辦。

台南市北區忠義路、成功路口昨天上午9時多的這起車禍，38歲李女帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治。

車禍事故在網路引起熱議，附近店家及民眾上午到車禍現場送上鮮花及玩具悼念過世女童。黃偉哲下午也趕往慰問家屬，同時承諾協助治喪事宜，一起祝禱為母親集氣。

黃偉哲在臉書（facebook）發文指出，肇事源自於不良駕駛習慣，他在今天的市政會議要求警方嚴格執法，尤其是重點路口，一定全力落實。

黃偉哲表示，台南市警局及交通局將立刻加強巡邏取締，在交通熱點提高見警率，且將研擬比照酒駕公布高風險姓名相片，必要時吊銷行駕照、移送法辦，同時也將全面檢討交通號誌及標線規劃，以行人安全為最優先。

台南市警局今晚宣布即日起發布「路口安全大執法」專案1個月，要求各分局對轄內行人交通流量較大路口（學校、市場及觀光景點）等人潮聚集處所，加派警力執法。

至於肇事責任追究，轄區台南市第五警分局已完成杜婦筆錄，由於涉及偵查不公開不便對外說明。杜女肇事後一度受到驚嚇送醫安胎，警方蒐證附近道路監視器畫面，對於肇事當下未減速，據了解，她自稱當時沒有看到人。

由於「行人地獄」的議題，加上死者又是幼童，車禍引起地方上討論。當地居民反映，道路交通設計不良，包含斑馬線太接近路口、路間沒有退縮，導致車流多的忠義路、成功路十字路口沒空間設置左轉道。