入中年之後，人們或多或少會在許多層面觀察到自己出現初老症狀，也有人擔心恐怕是失智徵兆。英國失智症協會（Dementia UK）、阿茲海默症學會（Alzheimer's Society）專家從日常5大層面提供自我觀察的建議，包括記憶、言談、情緒與行為、視力、專注力與決策能力，其中又以視力、情緒與決策這3個面向的改變與失智問題關聯最大，應尋求專業診斷。

●記憶：忘東忘西的狀況讓人苦惱，但發生頻率與嚴重程度才是判斷是否可能涉及失智症的關鍵。一陣子之前聽說的事情想不起來，手機等物品一時找不到，做以前沒做過的事要花更久時間（例如安裝使用新的電器），這是正常老化。現代人生活繁忙，這些舉止也可能單純反映壓力太大的問題。

倘若「在自己家裡也迷路」、「造訪熟悉的地方卻搞不清楚方向」就要有所警覺，行為舉止若與以前大不相同也值得留心。剛剛聽到的事情轉身就忘，把物品放在不尋常的位置，做了一輩子的日常舉動突然很不對勁、發生頻率增加（例如不知怎麼穿好衣服，鍋裡沒注水就放到爐子加熱），最好儘速就醫診斷。記憶或思考層面問題可能是失智初期徵兆。

●言談：一時想不出某個字眼、聊天跟不上話題，都不是太稀奇的情況。如果常見物品的名稱老是忘記，往往想不出自己要講的字詞，聽別人說話經常很快就感覺聽不懂，有可能是失智徵兆。

一般人交談時會試圖理解彼此在說什麼，這種能力會隨著時間漸漸消退。部分失智症患者的典型症狀之一是想不出自己要講的詞語，在描述物品、動物、狀況或是情時使用不同的詞語，而不是講出正確或大眾常用的名稱。

失智患者應對進退能力下降明顯，自信心容易受到打擊，往往變得不愛與人互動。（示意圖／Shutterstock）

●情緒與行為：誰都不可能天天心情愉悅，但倘若一個素來好脾氣的人開始經常因為小事就暴怒，或越來越常出現極端興奮或低落的情形，就屬於比較值得擔憂的問題。

專家指出，失智症狀可能會讓人在職場、朋友圈、家庭變得孤僻，患者與他人互動變得格外困難而且會感覺心力交瘁，自信心受到嚴重打擊，不想出門。原本害羞的人突然大膽，寒冷的夜裡出門卻不帶外套沒穿鞋，這類行為大變的情況若頻繁發生，宜找專業醫師診斷。

●視力變化：近年已有多項研究顯示，視力健康問題也可能與失智症有關。視力不若年輕時清晰，閱讀時增加照明或重新驗光配新的眼鏡就能解決，這是單純老化。倘若難以辨識顏色、辨別不同顏色，可能是失智症狀引起，這會導致誤解圖案與號誌。

專家說，與失智症有關的視力問題，原因出在眼睛發送到腦部的訊息遭到曲解。譬如，閃閃發光的台階，反光產生的畫面看起來有可能像是水面，失智患者難以辨別。此外，特定類型的失智症患者甚至偶爾會幻視、幻聽、幻嗅。

●專注力與決策力：一忙起來或壓力大的時候忘了時間，偶爾沒想清楚就做了決定，好幾件事情同時做有困難，這些也是常見老化症狀。然而，明明置身於很熟悉的場所卻搞不清楚方向或找不到回家的路，就要懷疑是否屬於失智症狀。

失智症患者的理解力、判斷力可能受限。如果做很多決定之前都沒想清楚，特別是與金錢、人身安全有關的事情，不論是否因為無法消化大量資訊或性情突然改變使然，應由專科醫師檢查診斷。