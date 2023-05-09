臺灣產物（2832）表示，依保險業財務報告編製準則自行結算4月單月營收淨額為新台幣5.74億元，4月單月稅前淨利為1.44億元；自行結算前四月累計營收淨額為22.06億元，累計稅前淨利為4.27億元，稅前每股盈餘為1.18元。

#臺灣產物 #稅前淨利 #每股稅前淨利 #自行結算 #額為