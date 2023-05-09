國姓鄉草莓農認為放寬日本進口草莓農藥殘留標準，對嚴守安全用藥的本土草莓是一大打擊。（楊靜茹攝）

立委馬文君痛斥，蔡英文政府放寬日本進口草莓農藥殘留標準，根本是「萊豬翻版」。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

日本進口草莓屢因農藥殘留違規，衛福部食藥署在日本交流協會要求下，研議日本進口草莓放寬「氟尼胺」、「克凡派」兩款我國禁用農藥殘留量，立委馬文君怒批蔡政府「雙標」，遇日本、美國進口食品就轉彎，痛斥放寬日本進口草莓農藥殘留標準根本是「萊豬翻版」。草莓農直呼不公平，對嚴守安全用藥的本土草莓是一大打擊。

草莓是國姓鄉重要經濟作物之一，近期食藥署預告將放寬日本進口草莓農藥「氟尼胺」、「克凡派」的殘留量，引起草莓農議論。張姓草莓農說，「氟尼胺」、「克凡派」這兩款農藥國內都不能使用，怎麼可以為日本進口草莓開綠燈？不僅國人健康受影響，也可能衝擊國內草莓產業。

馬文君也認為，農民看天吃飯很辛苦，近幾年氣候異常，草莓等作物栽種充滿挑戰，農友曾向中央呼籲希望放寬農藥殘留標準，蔡政府以人民的健康為由打回票，日本未依規定提前採收草莓，被驗出農藥超標，結果蔡政府未禁止進口，為國人健康把關，政策隨之轉彎，放寬農藥殘留標準，何其諷刺。

她痛批，政府放寬日本進口草莓殘留農藥標準，就跟當初開放美國萊豬進口一樣的手法；政府開放進口含有萊克多巴胺的豬肉，台灣豬農仍禁用萊克多巴胺，質問：「食藥署究竟是替台灣百姓健康把關？還是替日本商人荷包把關？」