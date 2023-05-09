後疫「食」代，民眾生活恢復如常，飽受疫情摧殘的飯店業也推出新菜搶客。台北君悅酒店由「漂亮廣式海鮮餐廳」打頭陣，推出期間限定的「絕世珍珠饗宴」。以新菜色結合故事、空間氛圍，打造6道港味珍饌，吃得到鹿筋、鮑魚、海參等頂級好料，活動期間民眾點購此套餐並完成指定條件，有機會獲贈時尚飾品及天然南洋珠珍珠胸墜等好禮。
港式情懷「珍珠饗宴」 名媛餐桌以食會友
1999年「漂亮廣式餐廳」改裝開幕，餐廳整體風格圍繞台裔女主人「梁珍珠」為主軸設計，「漂亮Pearl Liang」餐廳的命名也由梁珍珠女士音譯而來。現年56歲的梁女士稱得上是當時的名媛，她親自參與當年「漂亮」餐廳的改裝，可說是讓餐廳改頭換面的靈魂人物之一。餐廳的情境擺設復刻自梁女士的家宅餐廳，每間包廂都以其子女命名，牆面掛飾畫作及古董裝置等細節，皆源自她遊歷世界的經歷，可隱約感受到她不凡的品味。
台北君悅行政總主廚陳萬欽表示：「為揣摩梁珍珠對美食和生活的細膩品味，團隊從菜名、出菜程序與食材賦予味覺層次的鋪陳，都付出相當多的心力。特別選在母親節前夕推出，希望賓客在嚐鮮之餘，透過故事重新認識漂亮中餐廳的摩登經典。這不只是一份套餐，而是一場時尚溫馨的沉浸式主題家宴。」
「漂亮廣式餐廳」前身的「凱粵園」，即為供應道地廣式料理的美食據點，1999年，由國際知名設計師季裕堂操刀餐廳改裝，菜色亦隨之升級更加多元。經過1／4個世紀，現任總主廚陳萬欽與現任主廚盧俊源攜手將「漂亮」餐廳的傳統美味延續，限時一個半月端出新品「珍珠宴」。這套饗宴除了向梁珍珠女士致敬，背後其實也隱含著傳承餐廳經典美味的精神，業者期望在疫後能透過特色鮮明的料理，強化民眾對飯店8間餐廳的美食記憶。
高檔海鮮入「珍珠宴」 港式珍奶也能品飲
「絕世珍珠饗宴」以梁珍珠女士與先生相愛的起點香港為風味主軸，前菜端出「明爐三拼」，含括秘製醉香土雞腿捲、莞香蜜汁松阪豬、以魚子醬點綴的陳醋蜇頭，勾勒過去夫妻倆相伴享食的美好記憶。
第二道「梁女士的港點珠寶盒」一上桌即讓人拿起手機拍不停。以透明的精緻珠寶盒為盤，盛裝著20年招牌的「珍珠魚子燒賣」、內餡包入小白菜、杏鮑菇及風味絕妙的貢菜所打造的「水晶翠玉餃」，另一款「紅米蟹肉蝦餃」則由紅麴打造彈韌外皮，於內鑲入蟹腿肉、鮮帶子與蝦漿。「梁女士的港點珠寶盒」由新任港點主廚李建易承襲港籍老師父技藝精髓打造，讓3款蒸點各自展現不同風情與風味。
經典粵菜少不了煲湯，梁女士宴客極品煲湯「鹿筋一品花雕雞湯」也被端上桌。主廚團隊獨家選用梁女士過去在東北旅行時曾嚐過的珍貴鹿筋，先炸後煮再蒸等繁複步驟，再以上湯煨煮24小時，滴入紹興酒提味，每一口都富含濃郁的膠質精華。
粵菜的另一個必備元素就是頂級海鮮，餐廳招牌「砂鍋海參鮑」選用頂級六頭鮑及自行發泡海參，淋上鮮味十足的濃郁鮑汁，高溫煨煮鎖住誘人好味道，盡顯粵式料理絕活。而「鮑汁海鮮撈飯」以老母雞高湯、金華火腿加入鮑汁，慢火熬製8小時，泰國香米飯拌入蛋黃大火快炒，上桌前置上寶島大草蝦與北海道大干貝，奢華海味爆棚。
甜品也展現濃郁的粵式風情，受饕客喜愛的溫潤杏仁茶，搭配整匙飽滿晶瑩盞燕碎與包覆起司內餡的獨創油炸脆皮珍珠牛奶，外酥香內軟滑，甜而不膩好唰嘴。
餐後送上的主廚特調「港式珍珠奶茶」，是梁女士每回來台宴客必備的鍾愛茶飲，以錫蘭紅茶與普洱茶加入港式鍋煮奶水為基底，搭配顆顆彈潤珍珠，作為家宴甜蜜收尾。
「絕世珍珠饗宴」由擅長大中華料理的主廚盧俊源攜手新任港點副主廚李建易，以招牌新菜創意結合故事情境打造，每套2880元加1成，開賣不到1個月已熱銷逾300套，暫定供應至5月底，近期將決定是否延長。活動期間點購該套餐並加入台北君悅官方LINE好友，輸入通關密語即有機會獲贈時尚飾品及「富御珠寶」天然南洋珠珍珠胸墜頂級好禮。
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