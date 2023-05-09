「漂亮廣式餐廳」整體風格圍繞台裔女主人「梁珍珠」為主軸設計。(台北君悅酒店提供)

後疫「食」代，民眾生活恢復如常，飽受疫情摧殘的飯店業也推出新菜搶客。台北君悅酒店由「漂亮廣式海鮮餐廳」打頭陣，推出期間限定的「絕世珍珠饗宴」。以新菜色結合故事、空間氛圍，打造6道港味珍饌，吃得到鹿筋、鮑魚、海參等頂級好料，活動期間民眾點購此套餐並完成指定條件，有機會獲贈時尚飾品及天然南洋珠珍珠胸墜等好禮。

港式情懷「珍珠饗宴」 名媛餐桌以食會友

1999年「漂亮廣式餐廳」改裝開幕，餐廳整體風格圍繞台裔女主人「梁珍珠」為主軸設計，「漂亮Pearl Liang」餐廳的命名也由梁珍珠女士音譯而來。現年56歲的梁女士稱得上是當時的名媛，她親自參與當年「漂亮」餐廳的改裝，可說是讓餐廳改頭換面的靈魂人物之一。餐廳的情境擺設復刻自梁女士的家宅餐廳，每間包廂都以其子女命名，牆面掛飾畫作及古董裝置等細節，皆源自她遊歷世界的經歷，可隱約感受到她不凡的品味。

台北君悅行政總主廚陳萬欽表示：「為揣摩梁珍珠對美食和生活的細膩品味，團隊從菜名、出菜程序與食材賦予味覺層次的鋪陳，都付出相當多的心力。特別選在母親節前夕推出，希望賓客在嚐鮮之餘，透過故事重新認識漂亮中餐廳的摩登經典。這不只是一份套餐，而是一場時尚溫馨的沉浸式主題家宴。」

「漂亮廣式餐廳」前身的「凱粵園」，即為供應道地廣式料理的美食據點，1999年，由國際知名設計師季裕堂操刀餐廳改裝，菜色亦隨之升級更加多元。經過1／4個世紀，現任總主廚陳萬欽與現任主廚盧俊源攜手將「漂亮」餐廳的傳統美味延續，限時一個半月端出新品「珍珠宴」。這套饗宴除了向梁珍珠女士致敬，背後其實也隱含著傳承餐廳經典美味的精神，業者期望在疫後能透過特色鮮明的料理，強化民眾對飯店8間餐廳的美食記憶。

高檔海鮮入「珍珠宴」 港式珍奶也能品飲

「絕世珍珠饗宴」以梁珍珠女士與先生相愛的起點香港為風味主軸，前菜端出「明爐三拼」，含括秘製醉香土雞腿捲、莞香蜜汁松阪豬、以魚子醬點綴的陳醋蜇頭，勾勒過去夫妻倆相伴享食的美好記憶。

「梁女士的港點珠寶盒」以透明的精緻珠寶盒為盤，盛裝「珍珠魚子燒賣」、內「水晶翠玉餃」與「紅米蟹肉蝦餃」。(陳韻萍攝)

「梁女士的港點珠寶盒」由新任港點主廚李建易打造，3款蒸點各自展現不同風情與風味。(台北君悅酒店提供)

第二道「梁女士的港點珠寶盒」一上桌即讓人拿起手機拍不停。以透明的精緻珠寶盒為盤，盛裝著20年招牌的「珍珠魚子燒賣」、內餡包入小白菜、杏鮑菇及風味絕妙的貢菜所打造的「水晶翠玉餃」，另一款「紅米蟹肉蝦餃」則由紅麴打造彈韌外皮，於內鑲入蟹腿肉、鮮帶子與蝦漿。「梁女士的港點珠寶盒」由新任港點主廚李建易承襲港籍老師父技藝精髓打造，讓3款蒸點各自展現不同風情與風味。

「鹿筋一品花雕雞湯」獨家選用東北地區的珍貴鹿筋，每一口都富含濃郁的膠質精華。(台北君悅酒店提供)

經典粵菜少不了煲湯，梁女士宴客極品煲湯「鹿筋一品花雕雞湯」也被端上桌。主廚團隊獨家選用梁女士過去在東北旅行時曾嚐過的珍貴鹿筋，先炸後煮再蒸等繁複步驟，再以上湯煨煮24小時，滴入紹興酒提味，每一口都富含濃郁的膠質精華。

「砂鍋海參鮑」選用頂級六頭鮑及自行發泡海參，淋上濃郁鮑汁，盡顯粵式料理絕活。(台北君悅酒店提供)

粵菜的另一個必備元素就是頂級海鮮，餐廳招牌「砂鍋海參鮑」選用頂級六頭鮑及自行發泡海參，淋上鮮味十足的濃郁鮑汁，高溫煨煮鎖住誘人好味道，盡顯粵式料理絕活。而「鮑汁海鮮撈飯」以老母雞高湯、金華火腿加入鮑汁，慢火熬製8小時，泰國香米飯拌入蛋黃大火快炒，上桌前置上寶島大草蝦與北海道大干貝，奢華海味爆棚。

溫潤杏仁茶搭配飽滿晶瑩盞燕碎與包覆起司內餡的油炸脆皮珍珠牛奶，甜而不膩。(台北君悅酒店提供)

甜品也展現濃郁的粵式風情，受饕客喜愛的溫潤杏仁茶，搭配整匙飽滿晶瑩盞燕碎與包覆起司內餡的獨創油炸脆皮珍珠牛奶，外酥香內軟滑，甜而不膩好唰嘴。

「港式珍珠奶茶」以錫蘭紅茶與普洱茶加入港式鍋煮奶水為基底，搭配顆顆彈潤珍珠，作為家宴甜蜜收尾。(陳韻萍攝)

餐後送上的主廚特調「港式珍珠奶茶」，是梁女士每回來台宴客必備的鍾愛茶飲，以錫蘭紅茶與普洱茶加入港式鍋煮奶水為基底，搭配顆顆彈潤珍珠，作為家宴甜蜜收尾。

活動期間民眾消費「絕世珍珠饗宴」並完成指定條件，有機會獲贈天然南洋珠珍珠胸墜等好禮。(台北君悅酒店提供)

「絕世珍珠饗宴」由擅長大中華料理的主廚盧俊源攜手新任港點副主廚李建易，以招牌新菜創意結合故事情境打造，每套2880元加1成，開賣不到1個月已熱銷逾300套，暫定供應至5月底，近期將決定是否延長。活動期間點購該套餐並加入台北君悅官方LINE好友，輸入通關密語即有機會獲贈時尚飾品及「富御珠寶」天然南洋珠珍珠胸墜頂級好禮。