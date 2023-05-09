近日有民眾發現新北市三重、蘆洲正在籌備「頭家來去總統府」活動，行程中除了會前往立法院參訪外，也預計到總統府受副總統賴清德接見、合影，新北市議員葉元之痛批這就是綁樁，呼籲賴清德不要把總統府當成自己的競選總部，「乾脆辭掉副總統認真參選2024」；名列主辦單位的新北市議員陳啟能則反駁，「葉想去也可以申請啊」。

據了解，「頭家來去總統府」目前在地方的社群群組串聯，供地方的里長、里民報名參加，行程中會先到總統府參訪，並獲賴清德接見、合影，接著會再到立法院參訪，與貴賓、立法院長游錫堃交流合影，而主辦單位則名列三重、蘆洲里長聯誼會以及陳啟能。

對此，葉元之痛批活動就是綁樁，以民進黨現在就是把總統府當作競選總部，然後找各地里長、里民去總統府走一走，根本是變相幫賴清德拉票。

他呼籲賴清德既然現在已經身負副總統、民進黨主席以及2024總統參選人等三合一身分，若已無心做副總統，乾脆就辭職認真參選，不要把總統府當作自己的競選總部。

陳啟能指出，這個活動過去每一年都會辦，主要是帶里長跟民眾去參訪立法院，今年因為覺得只參訪立法院的行程不多，所以詢問立法院能否順路參訪總統府，立法院便安排去參觀總統府並獲賴清德接見。

他強調，立法院也常常會有委員找地方里長、民眾前往參訪，這種活動很多，而且邀請基層里長去參訪最高民主殿堂不是一件好事嗎？「如果葉元之也想去參訪，也可以跟總統府申請，都會準的」。