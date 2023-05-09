泰山董事長詹景超親自說明，從父執輩的投資全家的經驗來看，這次投資街口是很有價值的。

這幾年一直思考，為了5萬名股東，泰山的下一個未來是什麼，除了去年每股獲利12元，也大方回饋股東每股4元。

詹景超表示，現在很多人已經很習慣使用支付，現在中國大陸吃飯，很多現金都沒辦法用，台灣會不會走到這一步，應該也是遲早的，日本、歐洲等區域支付也都欣欣向榮。

街口支付一大亮點是20歲到40歲的族群相當龐大，與泰山產品目標客群吻合如冰鎮紅茶都需要年輕人，如果泰山以後出新品，只要在街口露出，就有600到700萬會員可以接觸到，並且精準行銷。

泰山下一個10年如果布局數位通路上，未來營收堪慮，泰山實體通路不論是超商、超市及量販都相當完整，線上的通路還是比較空白。泰山投資街口是經由KPMG財務、稅務等扎實的實地查核，認為這個機會是很難得。

投資街口是全家之後另一個動能，也是泰山5年、10年長遠的投資，最後還是要回歸到股東的權益著想、照顧員工。

至於全家旗下也有全盈支付，泰山賣掉全家股權投資街口，是比較看好街口？街口支付市占市龍頭，除了策略性投資之外，街口也有計畫2年後也要IPO，以此來看這時候投資成本比較便宜。

泰山表示，龍邦一直惡意中傷街口，甚至違法洩密，揭露雙方簽有保密協定的財務資料，街口金融科技董事長胡亦嘉也予以強烈譴責。泰山強調，相關投資決策過程，都合法合規。有關與街口的交易，雙方仍持續在磋商中，由於訂有保密協定，所以這個投資案在執行完畢後，一定會向大家報告。

街口的潛力，連台新銀行也肯定，日前共同推出「街利存」帳戶，透過強強聯手的方式，更加鞏固其領先地位。街口目前已完成串接40家大型連鎖通路，提供會員與載具的整合，如7-11、全家、萊爾富、美廉社、環球購物中心均涵蓋其中，電子支付取代現金已經是未來趨勢，絕對有助於泰山產品的全面行銷。