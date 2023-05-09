高雄漢來飯店推出一系列適合媽媽角色的住房專案。（漢來飯店提供）

充滿趣味的「Let's Fun假趣-童趣之旅」最適合年輕媽媽帶小小孩一起來圓夢。（漢來飯店提供）

母親節即將到來，除了和媽媽聚餐吃飯之外，也可安排媽媽或老婆出遊，好好享受五星級飯店自在放鬆假期。高雄漢來飯店推出一系列適合媽媽角色的住房專案，包活渡假同時享受SPA舒壓療程，或者邀請父母入住升等港景房的「樂齡住房專案」，或者與老婆小孩入住「品味尊享專屬管家住房專案」，由管家出面打理享受尊榮禮遇。

漢來飯店即日起至5／31推出「媽咪寵愛計畫 花漾SPA住房專案」，送給媽媽50分鐘全方位SPA放鬆呵護，以Being Spa東方養生文化為基礎，融合西方自然元素，搭配天然芳香精油與客制化手法按摩，依照個人需求進行舒壓，達到身與心舒適平衡狀態。

上述專案另加贈Home SPA居家使用的精油產品，以及海港自助式早餐、南洋風情的露天泳池與無限次使用的日式三溫暖，雙人入住6999元起。

想要安排父母同遊可選擇入住「樂齡住房專案」，平日升等港景房免費欣賞無敵港灣風景，同時享有自助式早餐、三溫暖、露天泳池與高鐵站與飯店專案接駁，每房另加贈文青風麻編袋，此專案只要年滿60歲以上即享4688元起。

此外，漢來飯店即日起至12／30推出「尊享品味專屬管家住房專案」，最適合回饋平日辛勞老婆，每房皆派任通過英式管家認證的同仁提供專業管家服務，包括推拉行李、開箱行李整理衣物等，凡事由專屬管家幫您張羅打點。

而每位管家都是訓練有素的說故事高手，為小孩說故事，幫父母分憂解勞，營造歡樂愉悅的旅程，專案價9300元起。另外充滿趣味的「Let's Fun假趣-童趣之旅」最適合年輕媽媽帶小小孩一起來圓夢，房間特別佈置小帳篷、星空球燈等，彷彿來到野營遊樂天地，也讓父母更悠遊自在享受假期。