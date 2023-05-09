隨著油價、物價持續飆漲，台中市計程車費率已經7年未調整，市府交通局依「汽車運輸業客貨運運價準則」等法規，經檢討後決定調整計程車價格，從8月1日零時開始，台中市計程車起程費率仍為85元，但起跳里程從原本1500公尺減少至1250公尺，另延滯時間從原本120秒5元調整為60秒5元。

台中市府交通局指出，台中市現行的計程車費率從2016年5月實施，至今已7年未調整，而根據「公路法」及「汽車運輸業客貨運運價準則」規定，汽車運輸業營運成本重估、運價調整每2年檢討一次，考量近年來物價、油價皆飆漲，為合理反映計程車的駕駛薪資、燃油與車輛折舊等營運成本增加，研議調整計程車費率。

交通局表示，經參考今年2月底的消費者物價指數較2016年約上漲8.36％，且今年2月燃油價格也較2016年1月攀升約45.71％，再考量車輛設備維修、基本工資上漲等情況，在兼顧消費者權益、計程車駕駛營運成本等，決定調整計程車起跳里程從1500公尺縮短至1250公尺，也藉此鼓勵駕駛承接短程載運服務。

此外，在延滯計程的部分，原本為每120秒收費5元，這次研議後也調整為每60秒收5元，藉此合理反應油價上漲使得計程車成本增加，至於起跳價85元、續程每200公尺收費5元則維持不變，另夜間11點至隔天清晨6點為夜間加成時段、每趟次加收20元。

交通局強調，這次計程車費率調整將從8月1日零時起開始實施，也呼籲價程車在期限內完成計費表修改。