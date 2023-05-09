藍營北市大安區立委提名形成三腳督激戰，不到最後一刻不確知誰能出線。國民黨台北市議員鍾沛君力拚基層支持，今(9日)到白蘭市場掃街，同為北市議員的徐巧芯、柳采葳也現身助陣相挺，嬌小的兩人與179公分的鍾沛君形成「山」字型最萌身高差，在婆婆媽媽間的詢問度瞬間飆高。

「最後一哩路，芯采相隨！」鍾沛君表示，民調倒數一天，徐巧芯、柳采葳在忙錄的週二早上陪她掃白蘭市場，這裡正好在她和徐巧芯選區的交界。而看到徐巧芯來爲她助陣，也讓好多菜籃族眼睛為之一亮，頻頻對徐巧芯喊「委員好！」

「我是很佩服巧芯的！」鍾沛君強調，檯面上大家看到的蜜獾性格不說，私下，徐對工作的黏著度也是一絕，鍾傳line給她，時有八九都是秒讀秒回，讓鍾常笑她是不是把手機黏在手心上。從2018選議員，到上個月徐被正式提名參選立委，鍾在徐身上學習到「成功絕非偶然」！

鍾沛君還說，最讓她感動的是，這次徐巧芯看到她在大安區爭取提名的苦戰，總是主動問她需不需要幫忙，不只陪她去登記參選，還在自己過關後給她很多建議，「時間彷彿倒流回2018，她和游淑慧都是我最好的軍師！」

鍾沛君提到，柳采葳和她是在TVBS時的同事，雖然柳采葳老愛說自己是「看鍾沛君新聞長大」，但看她一路過關斬將，再次和自己成爲同事，真有說不出的開心。

鍾沛君更打趣指出，嬌小的徐巧芯、柳采葳現身，剛好在市場和她拼成一個「山」字型，讓婆婆媽媽更好奇她的身高，「對啦，就是如假包換的179公分！謝謝巧芯、采葳上街來推薦我！」她也懇請選區民眾在電話民調中支持鍾沛君。