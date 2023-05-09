桃園清潔隊每天僅收80噸廚餘，議員呂林小鳳認為，要推垃圾減量，首要任務把廚餘逼出來，避免廚餘當垃圾增加排碳量也影響焚化爐使用年限，直指桃園市府輔導的泓橋環保科技公司，專有的廚餘減碳技術，3小時就能把廚餘轉化為有機肥料，力促打造桃園有機肥品牌。

市長張善政也認同，桃園有非常多傑出廢棄物處理業者，會率團隊訪視，積極協助行政程序，並盡快評估廚餘處理方案的可行性。而針對桃園垃圾處理問題，目前市府已與鄰近縣市政府協商互惠，以垃圾換廚餘，期盼達到雙贏。

呂林小鳳說，桃園每天廚餘量達204噸，但更多的是仍直接丟入垃圾內，建議從源頭減量，推行小型的家戶廚餘桶，不但能乾濕分離，也能改變過往民眾使用垃圾袋裝廚餘的習慣，減少塑膠袋進入焚化爐情況，降低碳排量。

呂林小鳳也提到，桃園市府輔導的泓橋環保科技公司，其專有的廚餘減碳技術，3小時就能把廚餘轉化為有機肥料，除助於農業產量提升外，成本也低廉，含運送僅約2至4元，可降低農戶有機肥購置成本，並改善化學肥料導致良田酸化、硬化問題，且日處理量達100噸，至今還有餘裕，可供市府當籌碼和外縣市交換垃圾，力促打造桃園有機肥品牌，推廣至外縣市，讓廚餘處理不再是各縣市政府負擔，反倒成為最佳的減碳夥伴，創造政府、環境、農業三贏。

環保局指出，目前廚餘處理採多元方式，清潔隊收受量每日80噸、養豬場自收量約124噸，全市4家廚餘場日處理量能達362噸，非常充足，目前規畫回收廚餘一半送到泓橋做成有機肥料，一半送到生質能中心厭氧消化發電，剩餘的餘裕量，可望透過協助鄰近縣市處理廚餘的方式，交換外縣市協助桃園處理垃圾。