女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣，從小就特別受關注，歐陽娜娜擁有才女氣質和甜美外型，近年在演藝圈發展順遂，除了靠父母累積人脈，她也結交不少圈內好友，近日歐陽娜娜曬出照片表示美夢成真，引來陳冠希留言。

歐陽娜娜日前在Instagram貼出廣告照片，可以看到她與知名品牌拍攝的墨鏡廣告在世界各地刊登，其中不乏在熱鬧的街區，讓歐陽娜娜激動直呼「夢想成真了！我在巴黎和倫敦！」貼文引來6.2萬網友按讚，男星陳冠希也在底下留言：「DREAM BIGGER PLS NANA（請做個大一點的夢想娜娜）」。有當地人透露，這個廣告不止在巴黎，在法國到處都可以看到，在法國的小城市也能看到歐陽娜娜的廣告。歐陽娜娜從2020年起就和Louis Vuitton達成合作關係，這次拍攝該品牌的眼鏡廣告，實體海報貼滿全球，可見時尚影響力強。

而歐陽娜娜和陳冠希認識許久，過去陳冠希曾發過女兒和歐陽娜娜親密依偎的照片，顯然歐陽娜娜與陳冠希一家交情不錯，陳冠希2004年創立潮流品牌CLOT，該品牌經營獲得許多人喜愛，近年更與知名運動品牌NIKE搭上線，共同推出聯名運動鞋商品，在全球大受歡迎，事業相當成功。歐陽娜娜去年推出服飾品牌「nabi」，開賣浴袍等物件，與陳冠希都有自己的品牌，應該很有話聊。