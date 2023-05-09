嘉義縣新港鄉「國定古蹟」水仙宮8日發生大亂鬥衝突事件，今民雄分局速逮20名嫌犯，依法送辦。（民雄分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

北港朝天宮媽祖遶境隊伍昨8日下午在嘉義縣新港鄉「國定古蹟」水仙宮休息，來自不同團體的兩方信眾，因其中一方信眾想認識對方，卻在敬酒時發生口角，進而衍生互丟紅椅子、拉扯及徒手揮拳等暴動場面，過程中執勤員警上前制止欲隔離雙方，也一度難敵兩派人馬肢體衝突，所幸在警方介入後，場面逐漸平息，經民雄分局出動快打警力到場，陸續查緝周姓等6名犯嫌到案後，今又約談14名嫌犯到案，全案共查緝20名嫌犯，依妨害秩序罪嫌函送嘉義地檢署偵辦 。

北港迓媽祖暴大亂鬥 警速逮20人送辦

民雄分局表示，昨陸續逮到6名嫌犯後，向嘉義地檢署報請檢察官指揮偵辦，並依據現場蒐證影像過濾，掌握另外14名涉案犯嫌身分，今上午持分局通知書通知陳姓等14名犯嫌到案，至目前為止共查緝20名嫌犯到案偵辦、訊問。

由於民雄分局轄區近期已兩度在廟會期間發生群眾衝突事件，警方重申絕對不容許暴力分子危害社會治安及秩序，針對這類案件，警方絕對會強力執法，採強勢打擊以壓制犯罪氣燄，並持續溯源查緝，依法究辦到底。