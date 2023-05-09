警政署長黃明昭於今天到台中市警局召開視導座談會，他在會中強調，黑道幫派從事詐欺、毒品販售及走私的幕後操控，執行掃黑可掌握相關犯罪，從上而下、從下而上同步瓦解黑道幫派勢力，並提醒同仁注意操守、言行，不容許違法亂紀情事發生。

警政署長黃明昭視察中市 肯定掃黑與打詐成效

「社區警政再出發、精進風紀、清源2.0、掃黑、打詐」視導座談會今天在台中市警局召開，黃明昭率刑事警察局局長李西河、警政署督察室主任顏旺盛、防治組組長陳百祿等重要幹部參加，並頒發台中市刑大偵二隊、四隊及七隊破獲假投資詐欺集團、暴力犯罪集團、運輸及製造毒品等案慰勉金。

台中市警局表示，112年度迄今，台中市檢肅治平目標到案48件，成員223人，共計271人，平均每周檢肅治平專案目標1件到案，包括各矚目的黑道幫派犯罪組織。

在「警銀聯阻防詐」計畫方面，台中市警局表示，經與中市600多家金融機構合作聯繫，統計112年1至4月已攔阻407件，攔阻金額高達3億277萬餘元，期間並查獲詐欺集團132件、犯嫌975人、車手478人。

台中市警察局呼籲，將推行「社區警政再出發工作」、持續實施「清源專案2.0工作」，強力掃除各類製毒、改槍工廠、詐欺機房等不法場所，針對轄區黑道幫派經營、圍事行業場所擴大臨檢，實施聯合稽查，阻斷幫派分子經濟來源。