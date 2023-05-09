會勘了解後，消防局長向永財（中）表示，若可以解決灑水設備以及儲水池空間，即可開放第二個出口。謝國樑（左）也指示盡速研擬解決問題。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

市長謝國樑9日上午在議會接受議員質詢時，市議員張秉鈞表示，其選區的西定托嬰中心僅設有單一出口，若有意外發生，恐生安全問題。謝了解該問題後，利用午休時間會同消防局、社會處及中山區公所等單位前往會勘。謝表示，對於西定托嬰中心之第二出口因消防設備規定無法開啟應盡速解決，並要求相關單位設置灑水設備以及儲水池等設施，解決托嬰中心僅有單一出口問題。

謝國樑於現場會勘後表示，感謝議員張秉鈞的提醒，讓他得知西定托嬰中心僅有單一出口的嚴重問題，身為孩子的父親，對於幼兒安全問題的保障刻不容緩，立即和消防局長向永財等人到場視察，初步了解後，確認該托嬰中心其實還有第二個出口，但因欠缺灑水等消防設備，導致目前處於封閉狀態。

謝國樑與消防局長向永財討論後，認為只要灑水設備以及儲水池空間等問題獲得解決，就可將第二個出口打開，並使幼兒的安全更有保障，謝要求消防局應盡速設法協助，希望能在最短時間內解決此問題。

議員張秉鈞表示，很肯定謝國樑重視西定托嬰中心安全問題的用心，以及市府相關單位迅速進行會勘的積極態度，並研擬出可行的解決辦法，相信所有家長跟照護同仁都會感謝市府團隊的用心跟努力。