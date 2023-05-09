中信投顧預期，南電第二季營運展望仍較疲軟，不過，BT陸續有電視與記憶體急單，本季產能利用率持平至小幅回升至75％，下半年超微伺服器新平台出貨量增溫，加上PC市場復甦，帶動南電ABF產能利用率回升；BT部分今年也首次打入Android陣營智慧機天線封裝模組，產品組合轉佳，推估南電營運可望在第二季落底，下半年逐漸回溫，後隨電動車趨勢加速汽車電子化，帶動車用PCB需求，南電成長動能將延續至2024年。

外資估計，南電2023年每股稅後純益（EPS）16.97元，即為近年谷底，2024年大增84％、至31.37元，直接超越2022年的30.05元紀錄，2025年更將飆上42.94元。

南電現階段專注在超微（AMD）的載板訂單上，約占ABF營收4成以上，高盛研判，受到大客戶積極降低庫存風險，並為即將到來的傳統電子旺季做準備，南電第二季營收、毛利可能進一步下滑，然下半年盛受惠終端市場需求與產能利用率加溫，營收將較上半年大增50％，毛利率也會隨之上升。