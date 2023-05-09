宏洲首季每股虧損0.26元、南紡第一季每股虧損0.29元、宏益第一季每股虧損0.09元。

歐美品牌、通路廠庫存問題仍未完全去化，市場對聚酯產品需求仍然保守，加工絲廠預期，整體產業景氣預期最快第二季中下旬才會有較明顯的回溫。

以棉紗為主、產線多數在越南的南紡，由於美歐等主要市場陷入通膨危機，導致消費動能降緩，Gap、Nike和Adidas等國際服飾大廠紛紛縮減下單，越南成衣代工廠接獲的新訂單已明顯衰減，在對棉紗等紡品需求下滑下，南紡上半年的營運恐陷於低迷。

力麗指出，依以往供應鏈景氣輪動，絲、紗及尼龍等化纖產品訂單動能反彈時間，要看成衣代工產業接單狀況。以成衣產業目前接單仍以短、急單為主，加工絲等聚酯產品景氣要待第二季中後旬才開始回溫，下半年訂單則可逐步增加。

終端服飾消費市場市況仍弱，主攻戶外服飾紡品、長纖布的福懋，由於目前整體成 衣市場看來會較去年萎縮，福懋今年春夏款在市場銷售力道仍弱，預期第二季仍在調整期。