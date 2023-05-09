根據據央行公布，本期30年債標售結果，吸引513.5億元資金搶標，投標倍數回升至2.05倍，先較去年同天期公債投標倍數保守，本期回升至2倍之上，顯示金融業者對市場環境轉趨樂觀，得標利率因而下滑至1.54％。

以得標行業別來觀察，其中，以銀行業搶下47.2％或242.4億元籌碼，證券業搶下31％或159.2億元，保險業占17.8％或91.4億元，票券業有4％或20.5億元。

30年債一向以壽險業為主要買盤，本期得標比率雖有回升，但仍不及2成。券商主管表示，去年以來美國暴力升息，使美債評價減損，壽險業債券操作相對更加保守；相較下銀行業受升息衝擊較小，資金上也相對更有餘裕，本期仍以銀行業搶標最積極。

券商主管表示，前一期30年券標售為去年11月，與這一期標售間隔約半年，其間經歷央行去年12月及3月央行兩度升息，各升半碼（1碼為0.25個百分點），但本期最高得標利率不升反降，且下降幅度高達0.86％，顯示市場樂觀預期後續台美都將停止升息，大量搶進長天期公債。

券商主管指出，30年長券利率風險較短券相對更高，目前市場預期Fed在5月升息1碼後結束升息，因而使30年長券得標利率下滑幅度相對大；後續預料美國將維持高利率一段時間，台債與美債連動度高，美債殖利率近期走緩，是台債標售時重要的參考指標。