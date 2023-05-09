此外，主營通路「克麗緹娜」截至四月底，全球加盟店家數已一舉突破五千大關，達5,027家。麗豐今年在積極展店的規劃下，加速朝全年淨增加400家門市目標邁進。

麗豐表示，隨著大陸疫控政策放緩，人民生活步調及經濟回歸正常，該公司營運正逐漸重拾原有的成長步調。挾著集團推行的數字化管理、業務行銷策略奏效、財務健全等優勢，結合生活美容、美甲美睫、醫美、電商等四大通路皆呈現正向的發展與貢獻，是麗豐集團4月合併營收再創上市以來同期新高的關鍵，也凸顯後疫時代，消費者在生活用品的選擇上似乎已改變過往的衝動消費模式，對於美容行業，在打造流量紅利之後，擁有核心競爭力的企業才能勝出。

目前麗豐除了積極展店外，也積極搶攻母親節商機，推出耗時五年自主研發的沙龍等級王牌「童妍精粹精華液」粉紅加大限量瓶，並採取以預購販售的行銷策略，已成功創造廣告效果及銷售佳績，為未來營運添加動能。