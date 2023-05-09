彰化縣員林市一家號稱全台最好出貨的娃娃機店，最近受到許多網友討論，原因是店家門口一張公告，內容提到「有客人情緒勒索店員導致心生恐懼，因此將下列顧客列入黑名單」。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市一家號稱全台最好出貨的娃娃機店，最近受到許多網友討論，原因是店家門口一張公告，內容提到「有客人情緒勒索店員導致心生恐懼，因此將下列顧客列入黑名單」，而照片上的民眾跳出來表示難以接受，好像犯什麼錯一樣，認為受辱已經報警提告。

當事人22歲的楊先生在臉書「員林市大小事」PO文表示，自己打台技術好，有的客人還會拜託他幫忙夾，不曉得到底說了什麼情緒勒索的話，照片就被貼在門口，引發網友熱議，直呼「怕夾還開什麼店？」、「開飯店怕人吃的概念」，還有人說「別人是把厲害的得獎公布出來，你是夾太厲害被列入黑名單公布出來」。

另外一名被公開照片54歲的王先生，是30年以上的資深玩家，平時休閒娛樂就是抓娃機，每月在娃娃機上的消費高達10萬元，他說絕對沒有糾紛，跟員工也都相處不錯，看到照片時真的蠻傻眼，至今不明白到底犯了什麼錯，感覺受到侮辱。

他說，他沒有做任何違法或違反店家規定的事情，牆上的照片是以前他在店家領獎時，店家拍的，沒想到卻變成黑名單的照片，店家說「有客人情緒勒索店員導致心生恐懼」他不了解，他說其他人他不知道發生什麼事，但一句話就定照片上3個人的罪，真的沒辦法接受，他已經報警提告，要捍衛自己的清白。

而記者實際找到店家，但店內員工不願受訪，但根據了解，照片上3人常常晚上到店裡消費，但該娃娃機店人力不足，店員常常被凹要補貨，或是放些好夾的位置等等，讓店員很困擾，因此才會出此下策。

環海法律事務所所長律師廖國竣表示，娃娃機店是可以拒絕這3個很厲害的人進來消費，但如果把照片、圖片發布出來在公開場合，儘管眼睛上面有馬賽克，但照片若足以辨識出來當事人的話，這樣娃娃機店就有違反個人資料保護法的疑慮。