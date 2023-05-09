打敗海運市況不景氣，長榮海運(2603)今日公告4月合併營收，單月營收223.37億元，較上月營收增加4.52億元，增幅2.07％，雖去年同期仍減少338.63億元 ，減幅60.25％，但月營收已連續2個月呈現成長，在低迷的海運市場相當難得，累計今年前4月合併營收為891.63億元。

長榮海運表示，4月整體運價與出口貨量略有回溫，後市仍須視全球政經發展、庫存去化情形與各區域供需變化影響而定，預計未來市場復甦態勢審慎樂觀。

法人指出，終端需求不振，衝擊海運市場，但也因此「海水退潮，就知道誰沒穿褲子游泳」，長榮擁有低價造船的超額利潤優勢，加上遍及全球的網路優勢，在攬貨及航網調度上更勝全球，也因此可連續2個月營收成長，邁進第3季也有望延續。

長榮4月舉行法說會時，總經理謝惠全指出，今年上半年整體看來比較疲弱，但目前也看到貨量回升跡象，預期海運景氣第2季會比第1季好一些，下半年存貨去化的差不多，再加上第3季傳統的旺季到來，整個海運會持續復甦，預估運價也是從第1季低點緩步爬升到第3季。

謝惠全以「烏俄戰事一年餘、全球景氣陷低迷、無奈等待戰火熄、咬牙挺住冷風襲」，總結今年的海運景氣，表示一般投資人對今年海運的景氣看法比較悲觀，主要因為受到去年俄烏戰爭影響，造成高通膨、高利率以及高存貨情況，再加上環保法規及大量新船投入等因素所致。

謝惠全說，也因為這些因素持續影響，所以今年上半年整個景氣看起來比較疲弱。第1季船運公司都已經揭露它的第1季營收，跌幅大約都有60～70％，這些跌幅已經從上海航交所的指數反映出來，不過，競爭力好的公司仍然可以獲利。

謝惠全認為，最近也看到整個運價在谷底徘徊一陣子後已經反彈，並看到貨量回升的跡象，第2季雖然處在低點，但相信比第1季好一些，要再好一些要看到第2季末，下半年因為存貨去化差不多，配合旺季，相信復甦會更明顯。謝惠全期盼，如果俄烏戰爭能夠結束，對復甦會有進一步催化作用，因此對今年海運保持審慎，但並不悲觀。