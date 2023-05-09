開心牽媽媽手「一步一步」走騎樓 3歲女童最後身影曝！

昨(8)日台南38歲李姓女子牽著3歲女兒走在成功路的斑馬線上時，遭到1名36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉輾過，造成李女重傷、女童搶救不治；而李女與女童在過路口前，走在騎樓下的開心、雀躍以及神情愉快地畫面曝光了，這一幕也成了女童最後的身影。

從騎樓的監視器畫面可見，李女與3歲女兒2人都戴著口罩，並且李女的右手拿著雨傘「晃呀晃著」，而3歲女兒則牽著媽媽的手，「一步一步」的開心走的走著，2人看起來神情愉快；不料，1分鐘後，2人因走在斑馬線上，遭到駕駛休旅車的杜姓孕婦撞倒，並將2人捲入車底，遭車子前、後輪輾過，女童當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍不治，李女則重傷經開刀後住進加護病房。

今(9)日下午2時許，女童家人在事發現場招魂，先由女童的堂姊多次擲筊召喚，仍無未獲應允，直到女童父親親自擲筊，起初未獲允杯，直到女童父親表示「要請王爺公、媽祖婆替妳做主，我這條命不要，也要替妳討公道」，才順利連擲出3個允杯，順利招到女童魂魄。

而台南市長黃偉哲傍晚也親自探視女童父親，對此，女童父親也沉痛泣訴「希望我女兒的性命能喚醒大家知道禮讓行人重要性，只是，這個代價太大了！」，黃偉哲表示，對於這起1死1重傷憾事感到相當痛心」，並承諾後續治喪事宜，市府會全力協助。

黃偉哲也強調，肇事源自於「不良駕駛習慣」，他今天下午也在市政會議要求警局同仁務必嚴格執法，尤其是重點路口，一定全力落實，並要求交通局和市警局立刻採取包括加強巡邏、取締，交通熱點提高見警率；針對「高風險駕駛，研擬比照酒駕公布姓名照片，必要時會吊銷行駕照、移送法辦」；全面檢討交通號誌及標線規畫，以行人安全為最優先。