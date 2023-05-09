這家店與其他藏壽司分店最大的不同，莫過於唯一包含日本祭典才看得到的「千本」及「射擊」遊戲。（藏壽司提供）

彩色燈籠牆是必打卡的網美景點。（藏壽司提供）

全球最大，海外第一間全球旗艦店「藏壽司高雄時代大道店」今天正式開幕，不少民眾嚐鮮排隊，不過有民眾苦嘆，等了2個多小時才吃到。業者說，大家主要衝著特色網美裝潢可打卡外，還有以往只在日本祭典上看得到的千本及射擊遊戲，以及3款限定餐點，才造就驚人的排隊盛況。

藏壽司高雄時代大道店成為高雄新興地標，今天搶頭香的忠實藏友透露，自己身為台中人在高雄唸書，本來就喜歡吃藏壽司，所以特地早期來排隊。

而店外外牆上的番付表裝飾以及藏壽司家徽水池，也都是台灣獨有的店裝設計。搭配入口處的彩色燈籠牆以及店內牆上浮世繪作品，都成了現場藏友們爭相拍照的熱門打卡點，引來大批民眾朝聖。

國民姐夫Akira昨出席開幕活動。（柯宗緯攝）

國民姐夫Akira昨出席開幕活動。（柯宗緯攝）

業者表示，這家店與其他藏壽司分店最大的不同，莫過於唯一包含日本祭典才看得到的「千本」及「射擊」遊戲。為了成功透過扭蛋得到兌換券玩遊戲，很多藏友們也招呼更多好友一同用餐，只為了得到更多機會玩限定遊戲！現場除了有如真的日本祭典般，排隊搶玩人潮絡繹不絕。

此外，藏壽司高雄時代大道店還推出3樣限定餐點：「蒲燒鰻魚玉子海苔包」、「軟殼蟹天婦羅海苔卷」、「白玉金時最中餅」也成了每桌桌上必出現的人氣產品。

尤其，「軟殼蟹」系列產品為藏壽司首見，更是民眾驚豔也大讚好吃。此外，甜點副食也推出白玉金時最中餅，酥脆最中餅包裹綿密紅豆，再搭配上香濃北海道霜淇淋，不僅嚐起來美味，也讓今天來的藏友們都直呼「超好拍」。