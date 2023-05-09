中國大陸4月出口按美元計價年增8.5％，但進口年減7.9％。荷商安智銀行（ING Bank）大中華經濟師彭藹嬈表示，全球經濟情況惡化，可能會進一步拖累今年中國經濟。

香港《信報》報導，今日公布的中國4月進出口數據，焦點在於進口總額進一步收縮，年跌幅由3月的1.4％擴大至7.9％，進口數據疲弱。同時，出口年增8.5％，也主要受去年封城的低基數影響。

安智銀行稱，全球經濟放緩加劇大陸製造業的弱勢。大陸政府更有可能推出財政刺激措施，支持製造業的勞動力市場。雖然房地產市場有所回暖，並為經濟帶來一定動力，但復甦仍在起步階段。北京最有可能推出的刺激經濟措施，是為本地生產的電動車和消費者電子產品提供補貼，以及加快建造基建設施。

安智銀行認為，除非大陸企業投資後勁不繼，否則寬鬆的貨幣政策不會是有效的應對措施。今年第一季強勁的貸款需求，已證明大陸企業投資仍然穩固。因此，中國人民銀行現階段會傾向維持政策不變。