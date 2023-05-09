前排左一至三，分別是統促黨總裁張安樂、退休商人伍大宇和竹聯幫主黃少岑。（民眾提供）

北市警方動員315名警力至公祭會場外盤查、蒐證。（胡欣男攝）

竹聯八大元老之一、副幫主程大川上月逝世，9日治喪委員會舉行公祭後出殯，程大川與幫主「么哥」黃少岑情同手足，江湖輩分又高，原本外界預估將是一場盛大葬禮，但竹聯幫與家屬都選擇低調處理，也讓原本如臨大敵的警方鬆一口氣。更令警方意外的是，這次代表治喪委員會主祭的，並非擔任主委的么么，而是不具任何幫派身分、掛名副主委之一的退休商人伍大宇。

據了解，因主祭者容易讓外界有特殊聯想，雖然幫主「么哥」全程參加公祭，但治喪委員會想「淡化」幫派色彩，且若挑選任何一個大老、堂主，都怕外界有「權力交棒」的過度揣測，幾經思量，最後治喪委員會推派由程大川的摯友伍大宇代表主祭，因他與程大川的長年好交情，幫內眾所皆知，且他交遊廣闊，大老們與家屬都沒有意見。

現場蒐證的資深刑警聽到司儀唱名時，先是愣了一下，但也認為以這場刻意低調的江湖葬禮來說，由不具幫派身分的退休商人出面，是非常巧妙的精心安排。反倒是年輕警察聽到這個名字，個個是一頭霧水。

程大川上月15日逝世，享壽72歲。治喪委員會由幫主黃少岑領銜主任委員，大老張安樂、吳敦任榮譽主委，前國策顧問黃承國則掛名副主委，其他13個副主委都是幫內與程大川同輩的大老或是其生前摯友，竹聯幫其餘重要堂主則分任治喪委員。

此外，由於一殯腹地空間有限，治喪委員會僅放行6部車可直接駛進景行廳告別式場前。除家屬外，3部重要的黑頭車分別是幫主黃少岑、張安樂與黃承國，3人可下車直抵式場，也代表3人的地位。