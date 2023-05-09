雖然受到西方國家抵制，中國的5G技術仍維持高速發展，據最近一份5G標準必要專利研究報告顯示，今年5G標準必要專利排行榜仍由中國華為奪冠，知名智慧手機製造商小米也首次進入前10名。小米的晉升更讓5G標準專利前10名內的中國企業達到5家，足足佔據了半壁江山。

據《快科技》報導，中國信息通信研究院發佈《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2023年）》顯示，今年共有5家中國品牌入選5G標準必要專利前10名榜單，較去年再添1家，目前已佔據半壁江山。其中華為全球排名第一，小米則高速成長，首次進入前10。

該報告基於截至2022年12月31日歐洲電信標準協會（ETSI）專利數據庫中的全部5G聲明專利及其同族擴展專利進行了統計分析，在ETSI進行5G標準必要專利聲明的產業主體中，排名前10位企業的有效全球專利族數量占比，超過全部專利族數量的75%，基本體現了全球5G標準必要專利活動的主要趨勢。

報導指出，從有效全球專利族的占比來看，華為的有效全球專利族數量占比為14.59%，排名第1位；高通排在第2位，其占比為10.04%；三星排在第3位，其占比為8.80%。排名第4位至第10位的企業依次是中興、LG、諾基亞、愛立信、大唐、OPPO和小米。

中國品牌在排行榜上整體表現非常搶眼，截至2022年6月，在全球聲明的5G標準必要專利共21萬餘件，涉及4.7萬項專利族，來自中國聲明的專利族為1.8萬項，全球占比40%，排名第1。

報導說，小米公司則首次躋身全球5G標準必要專利前10。截至2020年底，小米5G標準專利聲明數量進入全球前15位，到2021年底進入前13位，2022年底一舉進入前10位。

公開報導顯示，小米早在2015年就成立了5G預研團隊，高通則是在2006年開始5G研發，2家品牌相差約10年時間。但是目前兩者的有效全球專利族數份額占比分別是10%、4%，差距已經越來越小。從數據上不難看出，小米這幾年成長速度驚人。

據小米去年底公佈的首部知識產權白皮書顯示，小米技術研發進入12個技術領域，包括5G移動通信技術、大數據、雲計算及人工智能，同時基於智能製造，進入機器人、無人工廠、智能電動汽車等，總體細分領域達98項。截至 2022年底，小米在全球範圍內擁有的專利超過3萬項。