全聯We Sweet推出「甜點女人節」，首度邀請昆凌拍攝形象廣告。（全聯提供）

超市迎接母親節，也力拚甜蜜商機，全聯不但重磅回歸過往經典聯名款，更找來昆凌拍攝甜點形象廣告，影片內容也由周杰倫發想監製，傳遞出母親節最幸福滋味；city'super攜手全台多家網紅甜點名店，各種夢幻甜點限量登場。

全聯冰心捲蛋糕4入經典巧克力交響曲，109元。（全聯提供）

全聯自有甜點品牌We Sweet即日起至6月1日共，再次推出「甜點女人節」檔期，不僅首度邀請到昆凌拍攝形象廣告，更集結過往3大聯名品牌，包含Hershey's、伊藤久右衛門、beard papa's，共推出歷年7款熱銷商品，囊括瑞士捲、起士、泡芙及布丁，讓消費者可再次吃到當初的美味，期間每周日全品項享88折。

全聯表示，自2016年推出自有甜點品牌We Sweet，在與Hershey's推出聯名巧克力甜點後，一夕爆紅，當年兩波段共創下1.5億元業績，自2017年統計至今，We Sweet已創造近140億元業績，今年更特別邀請昆凌拍攝形象廣告，預計本檔在昆凌加持下，可創造超過1億元業績。

city’super Hāfu雪藏草莓O2蛋糕，6吋698元。（city’super提供）

city'super觀察去年母親節最熱銷的品項為甜點，今年也攜手多家網紅甜點名店，包括以療癒富士山造型甜點聞名的台中網紅名店「三牧田麵包專門店」，在city'super板橋店推出「冰雪小丘」新品，共有小山園抹茶、梵麗時可可、法國伊帆原味3種口味。另秒殺款的「Hafu蛋糕專門店」，也首插旗新北city'super板橋店，於母親節推出「雪藏草莓O2蛋糕」，特別添加日本米於草莓蛋糕內，推出至今成為板橋店銷售冠軍蛋糕口味；還有擁有夢幻造型的「美姬饅頭」，於city'super復興、新竹兩家分店，針對母親節祭出「花朵造型鮮乳紅豆包」。