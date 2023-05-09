美國民主黨籍眾議員莫頓（Seth Moulton）日前傳出「炸毀台積電」的說法，引發各界討論，有媒體報導，莫頓此言是被大陸媒體「斷章取義」。媒體人謝寒冰今( 9 日)指出，據莫頓的談話內容全文，根本沒有被斷章取義，最可怕的後面說的1句話，「美國的決策者、政策執行者已經在討論這個問題」，顯示美國一直有一股聲音，想把台積電炸掉。

據《自由時報》報導稱，莫頓說要炸毀台積電是被斷章取義，是抖音影片刻意誤導有美國政客動毀台歪腦筋被打臉，經查證後，莫頓是指，「大陸非常清楚，如果『入侵』台灣，我們就要炸毀台積電」這是一個很有趣的想法，他也只是拋出議題，不是因為這是最佳解。

媒體人謝寒冰在《新聞大白話》節目中談到，莫頓最後面還有說一句話，「這確實是美國決策者之間正熱烈辯論的事情」，根本就沒有被斷章取義，而這句話才是整個談話內容中，最可怕的一點，證明炸毀台積電不是莫頓亂講，是決策者正在討論的事情。

謝寒冰指出，過去美國陸軍戰爭學院的研究、美國前白宮國安顧問歐布萊恩都說過「炸毀台積電」，也都遭到反駁、澄清，但這次是眾議員莫頓親口說出，這是美國政策執行者正在研究的事情，表示美國一直有一股聲音，不管是大是小，就是要把台積電炸掉，這件事在美國已經有不少人討論過，美國人已經把炸毀台積電當成選項之一。

謝寒冰也點名，總統蔡英文不需要對這種事情回應嗎？相關的部會首長不需要回應嗎？一個國家為了自己的利益要炸掉我們的國家，但政府官員一聲不吭，是覺得被炸掉都沒關係嗎？最可恥的是行政院長陳建仁，還跟著說是斷章取義。