台灣女團S.H.E由Selina任家萱、Hebe田馥甄、Ella陳嘉樺所組成，出道22年來，人氣始終不墜，雖然2018年宣布不與前東家續約，依然以「單飛不解散」的名義活動著，近日有網友好奇她們為何做得到團結一致的原因，隨即引起一陣討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」上傳S.H.E的3位成員親密摟在一起、笑開懷的合照，並表示這樣的團體持續了22年，令原PO忍不住向大批網友提出疑問：「想問大家覺得為什麼S.H.E可以屹立不搖這麼久呢？」

不少網友看完照片，回應3人感情好是關鍵，｢以團體來說，她們是真心真意的喜歡彼此，把彼此當成家人」、｢因為每人都各有各的領域，不相衝突，三人感情又鐵｣、「每次彼此有啥事，都可以拍個3人照，或者彼此tag來創造一波話題」、「看了一堆團體組了又解散，真心覺得要成員感情好真的是比登天還難。」

事實上，S.H.E自2018年與前東家分道揚鑣後，各自尋求發展，且經營得相當不錯，不過她們仍未忘記彼此，私下常相約爬山、聚會，今年3月田馥甄便分享合體照，只見3人以S.H.E順序坐著，還親暱交疊著手，對鏡頭露出一抹愉悅的笑容，足見好感情不會因時間流逝而出現任何改變。