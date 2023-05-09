112年全國大專校院運動會一般組賽事，台灣大學射箭隊教練來頭不小，正是奧運國手、亞運金牌射手魏均珩。

魏均珩於去年8月就職，這次全大運協助學生報靶，去年全大運拿下射箭一般男生組反曲弓個人賽金牌的資工系好手杜展廷表示，學校一直沒有射箭運動的專任老師，聽到魏均珩會來指導的消息時很開心，雖然相處時間不多，仍感覺到「魏老師」是個很專業、仔細的人。

與杜展廷聯手闖進反曲弓混雙金牌戰的醫學系選手何欣，原本就視魏均珩為偶像，亞運、奧運都看過他在電視上為國爭光，「有種大明星來當我家鄰居的感覺，滿不可置信的。」

魏均珩是台灣師大校友，他開玩笑表示感謝距離台師大不遠的台大「收留」，並說：「跟學生相處起來都很融洽，他們對射箭都很有看法，讓我有不同的領悟。」

這次全大運射箭台大射箭隊在反曲弓女團、混雙、男單的代表選手都闖進金牌戰，魏均珩表示，目標是每年都讓大家有所突破，「比較多提點他們內在的心態，成績順其自然就好，大家加油。」