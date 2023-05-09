立法院4月20日初審通過《內政部組織法修正草案》，將成立國土規劃署、國家公園署，內政部長林右昌9日到南投縣玉山國家公園管理處視察，提及從小對自然很感興趣，一度想當國家公園的解說員，後來走上不一樣的路，強調成立國家公園署將是國家公園政策的歷史里程碑，盼本會期能完成立法。

林右昌9日在玉山國家公園管理處長盧淑妃等人陪同下，聽從解說員導覽與簡報，了解處內的各項設施及所推動的業務。

林右昌表示，台灣有9座國家公園、1座國家自然公園，每座國家公園都有獨特氣候、地貌及人文，如玉山海拔3952公尺是東亞第一高峰，雪霸有獨特的冰河遺跡，太魯閣則有鬼斧神工的峽谷。他大一時曾去太魯閣玩，一度想當國家公園解說員，如今擔任內政部長，盼今年促使國家公園由管理處升格為署，日前已完成初審，將進入朝野協商，希望在這會期能完成立法。

林右昌稱讚，玉山國家公園長年投入台灣黑熊、黃喉貂、熊鷹等動植物保育，及致力於原住民文化保存維護工作，已頗具成效，未來面臨氣候變遷，還要與淨零碳排、SDGs（永續發展目標）等國際潮流接軌，都是未來國家公園業務上可以精進的地方，強調「組織改造是重要起點，也是關鍵的一步」。