家住嘉義縣梅山鄉81歲謝姓老翁，因不滿媳婦勸乾女兒搬離他的住處，竟趁婦媳準備拜拜時，持西瓜刀砍殺媳婦，導致媳婦前頸、前額受傷流血，長髮也被削掉一大半，目前還在住院治療中，今嘉義地檢署將老翁依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警指出，81歲謝姓老翁離家多年後，10多年前返回梅山鄉老家定居，原本獨自住在梅北村，隨年事已高，行動不便須靠助步器，近年多半由2兒子照料3餐，日前謝姓老翁乾女兒搬進老翁住處，疑似被老翁大媳婦汪姓婦人規勸搬離，讓老翁心生不滿，認為是媳婦要霸占住處，心生怨恨。

起訴書指出，4月21日當天上午，汪姓婦人回到老翁住處1樓拜拜時，老翁突拿出西瓜刀砍殺媳婦，汪婦突然被砍，嚇得往門口逃離，沒想到老翁又往汪婦額頭補一刀，不但地面有大片血跡，造成汪婦第2頸椎突起骨折、後頸部及前額切割傷併肌肉損傷傷害，目前仍住院治療。

謝姓老翁到案後坦承持刀攻擊媳婦，但否認有殺人犯意，當時警方依殺人未遂罪嫌移送法辦，檢方複訊後向嘉義地方法院聲請羈押獲准，全案日前偵結，檢察官依法起訴老翁。