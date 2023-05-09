全家指出，綜觀4月整體業績表現亮眼，主要受惠於店數、鮮食、一般商品皆成長向上，同時掌握全民普發6000元聯促活動、清明連假商機，且母親節周邊預購業績年增超過兩成。截至4月底，全台總店數已達4164家。

而隨著天氣漸熱，季節指數型的商品銷售明顯上揚，冰品延續前月年增1成的力道，與「再睡五分鐘」聯名所驅動的霜淇淋業績年增5成，冷藏飲料在FamiCollection全新品牌包裝推出「菊花涼茶」、「桂花金烏龍」等話題下也明顯拉升，而體感溫度上揚時銷售隨之向上的涼麵，也助攻麵食類鮮食成長近兩成。

此外，烘培甜點類鮮食的成長力道同樣強勁，年增25%，其中，甜點新品牌minimore在4月以聯名新品與定番商品的雙線策略，持續維持銷售佳績，「匠土司」系列中新纖麥吐司更以clean label雙潔淨與優良品質，更奪下Monde Selection世界食品品質評鑑大賞2023年金獎。

展望5月對應夏日消暑需求，飲品酷繽沙、冰品霜淇淋、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，minimore甜點也將持續推出新品，輔以飲料啤酒等聯促活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收動能。