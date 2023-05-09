英國品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）發布2023年中國大陸最強十大品牌榜單，前三名分別是微信、茅台、五糧液。而在2023年品牌價值前十強榜單中，前三名分別是中國工商銀行、抖音和中國建設銀行。

2023年中國大陸最強十大品牌榜單公佈，微信蟬聯中國大陸最強品牌，保持了AAA＋的品牌強度評級，綜合評分為91.6分。排名第二至第十的品牌分別是貴州茅台集團（90.8分）、五糧液（89.8分）、農夫山泉（87.1分）、國家電網（86.9分）、中國銀行（86.8分）、海天（86.6分）、中國工商銀行（86.4分）、雪花（86.4分）、中國建設銀行（86.3分）。

一同公佈的中國大陸品牌價值前十強榜單顯示，前三名分別是中國工商銀行、抖音、中國建設銀行，微信和華為分別排第六和第十。

值得一提是，基於長期的政府補貼政策，中國大陸的電動車市場營業額在2022年實現雙倍增長。一些重點發展電動車業務的車企實現顯著的品牌價值增長，如比亞迪的品牌價值在去年實現了57％的增長。比亞迪的優異表現主要是因為2022年營收和對2023年業績的樂觀預測。吉利汽車的品牌價值也展現了類似的趨勢，在去年實現了品牌價值11％的增長。

品牌價值排名下降最大的是長城的魏品牌，較2022年下降了80名，排第430名，其次是解放牌，公司品牌價值下降了76名，排第264名。

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