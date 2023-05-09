來自花蓮的游泳兄弟檔黃國庭、黃國倫，今年在全大運首度搭檔，無奈先在公開男生組1500公尺自由式鎩羽而歸，9日在公開男生組800公尺自由式，黃國倫在哥哥黃國庭流感未參賽下，以8分17秒97摘下個人全大運首金，並且延續了哥哥的連霸大業，全大運800自已經連4年金牌由黃家兄弟帶走。

黃國倫今年升上花蓮東華大學，終於可以和哥哥黃國庭一同在全大運舞台出賽。兩人也是國家培訓隊成員，去年10月就進國訓中心，是彼此訓練的最佳拍檔，但兄弟倆今年全大運在1500自意外失金，被北市大學洪本翰搶走金牌，黃國庭5連霸紀錄也被終結。

公開男生組800自決賽中，黃國庭9日下午的決賽因流感棄賽，剩下弟弟黃國倫獨挑大樑，黃國倫不負哥哥的期待，最終順利摘下個人全大運首金，洪本翰則是8分27秒95獲銅，賽後黃國倫說：「決賽前才知道哥哥無法參賽，但很開心可以幫哥哥守住這個項目的金牌，繼續延續哥哥的精神下去！」

對黃國倫來說，大他5歲的哥哥黃國庭一直是他在游泳運動學習的目標，他說：「我從小到大都還沒贏過他，成績一直追不上他，在正式比賽從來都沒贏過他，希望有朝一日可以超越哥哥，但目前還是以達到自己目標為主，盡力做好自己就對了。」