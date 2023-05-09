歌手王力宏此前爆出私生活爭議後，沉寂一段時間，直到近期才宣布復出舉辦演場會，而他工作之餘，也不忘與好友們聯繫、聚會。黑人陳建州昨(8日)在社群上曬出一則短片，是王力宏參加喜宴，與陶喆一同獻唱歌曲的模樣，豈料卻遭到網友話中有話的酸說：「確定是獻上祝福？」

王力宏自從私生活爆出爭議後，生活越發低調，不過經由一段時間的沉寂後，他再度舉辦演唱會復出歌壇，而除了用心經營事業外，私底下的他也偶爾會在聚會中露面。昨日便現身在一場喜宴上，與王思佳，小S、賈永婕等人一同到場為新人獻上祝福，此外，他與歌手陶喆合體獻唱歌曲《Forever Love》祝福新人，而黑人陳建州則將該則畫面記錄下來，並在社群上和網友分享。

從陳建州分享的畫面中可見，王力宏與陶喆兩人唱得十分深情，在歌曲結尾時，王力宏還忍不住親吻陶喆的臉頰，場面看似十分有趣。豈料，由於不僅王力宏鬧出過離婚風波，陶喆更曾坦承「出軌」，因此畫面在社群上曝光後，出現不少網友的酸言酸語。

只見該則貼文下方，可見不少網友寫下：「兩個都是婚姻關係不良的男人，確定是獻上祝福？」、「囧rz，這兩人唱forever love，好諷刺」、「兩個渣到爆的人看了我都想吐。」不過也有其他人提出相反的看法，表示：「希望大家用祝福的話，不要一直批評」、「才華還是擺在那邊，不得不說，真的蠻好聽的」、「祝福新人不是很好嗎。」