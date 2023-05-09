前總統陳水扁日前上凱道陳情，抗議修《選罷法》恐有不符比例原則的違憲爭議。國民黨立委賴士葆今(9日)直批，大家認真討論《選罷法》針對犯洗錢防制罪的人不得參選的議題，政治人物和學者還有民權團體都出面發聲，讓人看到台灣的偽善、雙標和對特權的呵護。憲法明文規定賦予人民投票權，但去年政府卻依《傳染病防治法》剝奪人民投票權，可以隨興讓法律逾越憲法而不汗顏，為何卻不見更多有識之士出面捍衛憲法？

「蔡政府全面執政之後違法違憲的事情不可勝數，豈止這一樁？」賴士葆提到，茲舉去年的確診者投票事件為例：憲法明文規定賦予人民投票的權利，然而去年中選會和指揮中心行政權獨大，以依照《傳染病防治法》為由粗魯的剝奪人民投票權，無視憲法的位階高於法律。看看國外很多國家為確診者設立特別通道、分流或是管制時間或是通訊投票等配套措施，技術上的問題都可以克服，蔡政府卻是沒有擔當，沒有作為。

賴士葆指出，台灣的大考中心都可以為確診考生設立特別專區應試，中選會和指揮中心卻是逕自沒收確診者的投票權。去年選前，在野黨不斷的質疑，還有台灣人權促進會國際特赦組織台灣分會譴責中選會阻礙人民行使選舉權，但是蔡政府不動如山。

賴士葆強調，對於憲法賦予人民的選舉權被剝奪的爭議，在社會上已經討論好幾個月，司法院很像路人甲乙，說不方便表示意見。監察院長陳菊同時也是國家人權委員會主委，面對違反人權的事件，只有淡淡表示政府應及早因應確診者投票問題，還說會把台權會相關意見轉知行政院。目睹行政機關侵害人權的違憲失職怠惰，沒有糾舉行政機關，沒有極力捍衛人權，讓人看到全面執政官官相護的醜陋面目。

「陳致中違反洗防法，將來被禁止參選有無違憲，這是有討論的餘地。」但賴士葆質疑，去年選舉除了確診者之外，很多海外的國人因為疫情不能返國被除籍，台商因為直航班機限縮及小三通不通，還有國軍有任務在身等等，無法投票者有數十萬人之多，比例原則他們的權利不亞於陳致中的參政權，為何不見更多有識之士出面捍衛憲法、譴責蔡政府的顢頇鴨霸？

賴士葆直言，台灣自許是民主國家，只是常常打著民主反民主，對民主價值的界定也是考量政黨的最大利益為依歸，憲法是國家的根本大法，但是蔡政府卻是將憲法做為參考，可以隨興讓法律逾越憲法而不汗顏。