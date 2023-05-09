台中市議會9日進行教育文化業務質詢，民進黨議員黃守達、張玉嬿、王立任、謝志忠說，台中市素有文化城美稱，但去年參與藝文活動的人次竟是六都倒數第2，抨擊市府不夠重視，要求加強宣傳、增加活動誘因，打造專屬台中市的大型藝術節品牌。

台中市府文化局長陳佳君表示，中央與地方持續努力推動各種文化活動，台中市努力爭取大型藝文展演活動來台中舉辦。

拿出文化部公布的各縣市藝文展演活動統計數據，黃守達表示，新北去年舉辦6514場藝文活動、吸引2900萬人次參與，台北有6190場活動、約3400萬人參與，高雄、台南分別有6526場、6271場活動，也分別吸引4600萬、3000萬人次參與，台中市去年舉辦6388場藝文活動，參加人次卻僅有2200萬，僅比桃園的1200萬人次多。

黃守達接著說，不但藝文活動參與人數是六都倒數第2，台中市在疫情後藝文活動恢復情況更是六都最少，包括新北、台北及台南的疫後藝文活動參與人數都有1000萬增加幅度，高雄成長幅度更是翻倍，台中市卻只增加400多萬人次，若用單場活動參與人數來計算，是六都唯一呈現退步的城市。

張玉嬿說，藝文活動成長有限，也使得參加人次的成本增加，市府應檢討活動方式，拉近民眾與藝術的距離，並努力用藝文活動療癒疫後時期。王立任則抨擊，台中市平均每萬人可參與的活動數約22.6場、是六都倒數第2，顯示市府對藝文不夠重視，應加強推廣。

副市長王育敏表示，市府很重視藝文發展，未來也會持續加強。陳佳君則說，台中市未來會持續提升參加藝文活動的人次。